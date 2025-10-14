Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 14 de octubre de 2025

Redacción Digital

Palma
  • Que ya haya abierto sus puertas un comercio nuevo, Colom Store, con ropa, joyas, cafés y bebidas, en el local que ocupaba la librería Abacus.
  • Que el nuevo canal en catalán de TVE no esté emitiendo su programación en Balears.
  • La expectación que hay estos días de lluvia entre muchos mallorquines para sacar la cesta e ir a buscar esclata-sangs.
  • Que el juez haya tenido que citar por quinta vez al dueño del Medusa por el derrumbe mortal.
  • Que en la carretera vieja de Bunyola se estén colocando placas solares en una gran finca de la zona, muy cerca de otra que ya tiene una gran instalación fotovoltaica.
  • Que ninguna autoridad local supiera nada sobre el proyecto del almacén de material armamentístico en Son Sant Joan.
