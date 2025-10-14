Llama la atención, 14 de octubre de 2025
Palma
- Que ya haya abierto sus puertas un comercio nuevo, Colom Store, con ropa, joyas, cafés y bebidas, en el local que ocupaba la librería Abacus.
- Que el nuevo canal en catalán de TVE no esté emitiendo su programación en Balears.
- La expectación que hay estos días de lluvia entre muchos mallorquines para sacar la cesta e ir a buscar esclata-sangs.
- Que el juez haya tenido que citar por quinta vez al dueño del Medusa por el derrumbe mortal.
- Que en la carretera vieja de Bunyola se estén colocando placas solares en una gran finca de la zona, muy cerca de otra que ya tiene una gran instalación fotovoltaica.
- Que ninguna autoridad local supiera nada sobre el proyecto del almacén de material armamentístico en Son Sant Joan.
- Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
- El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
- El Club de Mar exhibe su renovación total tras cuatro años y medio de obras y una inversión de 84 millones
- Un fuerte aguacero provoca graves inundaciones en Porto Cristo
- El nuevo Club de Mar abrirá cuatro restaurantes, recuperará la discoteca Mar Salada con un giro diferenciado y estrenará una galería comercial
- Medio centenar de familias reciben una orden de desahucio en Son Bordoy por un proyecto urbanizador
- Deniegan la pensión vitalicia de viudedad a una mujer que convivió con su pareja 26 años en Palma
- La dana Alice no da tregua y pone a Mallorca de nuevo en alerta naranja por fuertes lluvias