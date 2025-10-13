Llama la atención, 13 de octubre de 2025
- Que la dana en el Port de Pollença, donde dejó 85 litros en dos días, llenara las playas y desembocaduras de torrentes de cañas, troncos y plásticos.
- La cantidad de ciclistas que este fin de semana salieron a la carreteras de la Serra de Tramuntana a rodar haciendo caso omiso de la alerta por la dana.
- Que una patrulla de la Policía Local de Palma recorriera la mañana del domingo a las siete la calle Sant Magí, una hora después de la ruidosa salida de las discotecas de es Jonquet que tanto torturan a los vecinos que intentan descansar.
- Que la Guardia Civil de Balears consiguiera esquivar ayer las consecuencias de la dana celebrando ayer la festividad de su patrona en Fornells, Menorca. El delegado del Gobinerno, Alfonso Rodríguez Badal, faltó este año a la celebración por la alerta meteorológica.
- La dana Alice pone en alerta narnaja a Mallorca: estos son los municipios más afectados
- Ordenan la retirada de cuatro autocaravanas usadas en Mallorca como viviendas en suelo rústico
- Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
- Un fuerte aguacero provoca graves inundaciones en Porto Cristo
- Cierran en Valldemossa un tramo del camí de la Coma des Cairats, una de las excursiones más populares de la Serra de Tramuntana
- Asesinan a tiros en México a Fede Dorcaz, el cantante y modelo que vivió en Mallorca
- El regreso del Bar Sion: lo de siempre, como nunca
- Inquietud entre los usuarios de la EMT de Palma al desaparecer su saldo con la nueva Tarjeta Única