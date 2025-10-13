Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 13 de octubre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que la dana en el Port de Pollença, donde dejó 85 litros en dos días, llenara las playas y desembocaduras de torrentes de cañas, troncos y plásticos.
  • La cantidad de ciclistas que este fin de semana salieron a la carreteras de la Serra de Tramuntana a rodar haciendo caso omiso de la alerta por la dana.
  • Que una patrulla de la Policía Local de Palma recorriera la mañana del domingo a las siete la calle Sant Magí, una hora después de la ruidosa salida de las discotecas de es Jonquet que tanto torturan a los vecinos que intentan descansar.
  • Que la Guardia Civil de Balears consiguiera esquivar ayer las consecuencias de la dana celebrando ayer la festividad de su patrona en Fornells, Menorca. El delegado del Gobinerno, Alfonso Rodríguez Badal, faltó este año a la celebración por la alerta meteorológica.

TEMAS

Tracking Pixel Contents