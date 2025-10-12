Llama la atención, 12 de octubre de 2025
Palma
- El mal estado de la carretera de Andratx entre las rotondas de Costa de’n Blanes y el antiguo hotel Punta Negra, en Calvià.
- Llamadas telefónicas en nombre de un falso Ministerio de Sanidad que solo buscan que el interlocutor responda a un SMS para hackear su teléfono móvil.
- Que los usuarios de la Tarjeta Ciudadana pierdan su saldo de la EMT al pasar a la Tarjeta Única de Transporte y que Cort esté estudiando todavía la solución técnica más sencilla para que se pueda recuperar el dinero.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ordenan la retirada de cuatro autocaravanas usadas en Mallorca como viviendas en suelo rústico
- Inquietud entre los usuarios de la EMT de Palma al desaparecer su saldo con la nueva Tarjeta Única
- La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
- El regreso del Bar Sion: lo de siempre, como nunca
- La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
- La dana Alice da una tregua transitoria a Baleares antes de un fin de semana con lluvias intensas y tormentas
- Acusan a Educación ante la Policía de encubrir las denuncias en Son Canals
- Cierran en Valldemossa un tramo del camí de la Coma des Cairats, una de las excursiones más populares de la Serra de Tramuntana