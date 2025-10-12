Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 12 de octubre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • El mal estado de la carretera de Andratx entre las rotondas de Costa de’n Blanes y el antiguo hotel Punta Negra, en Calvià.
  • Llamadas telefónicas en nombre de un falso Ministerio de Sanidad que solo buscan que el interlocutor responda a un SMS para hackear su teléfono móvil.
  • Que los usuarios de la Tarjeta Ciudadana pierdan su saldo de la EMT al pasar a la Tarjeta Única de Transporte y que Cort esté estudiando todavía la solución técnica más sencilla para que se pueda recuperar el dinero.

