Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 11 de octubre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que Lucía Muñoz, ausente de su labor en el Ayuntamiento de Palma desde el 31 de agosto al embarcarse en la labor humanitaria de la flotilla, vaya a pagar la multa de 2.500 euros de Reyes Rigo de su sueldo público de regidora, al que no renunció.
  • Que el número de viajeros de autobús en Palma aumentara un 6,8% en agosto.
  • Que ya se intuyan y se vean delimitadas las nuevas estructuras de la zona de la fuente del Parc de ses Fonts en Palma, cuyo tamaño se redujo para ganar en espacios verdes y de juego.
  • Que el bar Rita de Palma vaya a cumplir 15 años y pida colaboración ciudadana para reconstruir un álbum familiar: hace un llamamiento para que los clientes envíen instantáneas tomadas a lo largo de estos años en el establecimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents