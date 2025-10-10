Llama la atención, 10 de octubre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

  • Que el barrio de Sant Jaume de Palma sea donde las rentas del trabajo tienen menor peso en España, siendo así la zona con mayor concentración de residentes que viven de rentas del capital.
  • Que hasta 62 personas compitan en Palma por cada vivienda en alquiler, según el portal Idealista.
  • Que ayer ya se cumplieran siete años de la fatídica torrentada de Sant Llorenç.
  • El homenaje en redes de la EMT a dos conductores que se jubilan, Enric Joan y Tomeu Mercadal: «Vuestra labor ha sido esencial y siempre será recordada».
  • Que ya estén llegando a las tafones las primeras olivas que serán prensadas y transformadas en aceite.

