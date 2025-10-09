Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 9 de octubre de 2025

Llama la atención

  • Que Manuela Cañadas de Vox se empeñe en llamar a Marga Prohens «la presidente», desoyendo el consejo de la Real Academia Española que dice textualmente: «El uso mayoritario ha consolidado ya hoy el femenino específico presidenta, documentado en español desde finales del siglo XV y único que se recomienda usar en la actualidad».
  • Que el actor estadounidense Jared Leto haya confesado en su participación en la San Diego Comic-Con de Málaga que su lugar favorito de España es Mallorca: «Es la mejor para mí porque me encanta el agua. Es tan bonita».
  • Que a estas alturas de la película, aún se creen nuevos observatorios con dinero público, en este caso el de la vivienda turística en España por parte del Gobierno de Sánchez.

