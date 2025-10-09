Llama la atención, 9 de octubre de 2025
Palma
- Que Manuela Cañadas de Vox se empeñe en llamar a Marga Prohens «la presidente», desoyendo el consejo de la Real Academia Española que dice textualmente: «El uso mayoritario ha consolidado ya hoy el femenino específico presidenta, documentado en español desde finales del siglo XV y único que se recomienda usar en la actualidad».
- Que el actor estadounidense Jared Leto haya confesado en su participación en la San Diego Comic-Con de Málaga que su lugar favorito de España es Mallorca: «Es la mejor para mí porque me encanta el agua. Es tan bonita».
- Que a estas alturas de la película, aún se creen nuevos observatorios con dinero público, en este caso el de la vivienda turística en España por parte del Gobierno de Sánchez.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, ya está en Palma
- El 'USS Gerald R. Ford' se disuelve entre la multitud: la tripulación del mayor portaviones del mundo visita la isla en una jornada de colapso turístico por los cruceros
- El desembarco de marines del portaviones Gerald R. Ford colapsa el Dique del Oeste de Palma de taxis y buses rumbo a... Festival Park
- El mayor portaviones del mundo llega a Palma en medio de la tensión geopolítica: 'Mira eso, y con la que está cayendo
- Desfile de Peluditos: Varios perros de Son Reus buscan un hogar
- Una historia de amor por la isla: Cómo un club alemán dona alimentos cada mes a miles de familias en Mallorca
- El nuevo cerramiento de un bar que indigna a los vecinos de Santa Catalina: “Esto va a más”
- Baleares y Madrid sostienen las pensiones que España no puede pagar