Llama la atención, 8 de octubre de 2025
Palma
- Que un avión D4 del Ala 49 de Palma participe en maniobras de vigilancia nacional en el mar Cantábrico coordinadas por la Armada y el Ejército del Aire.
- Que los aspersores de la rotonda entre Camí del Reis y la carretera de Establiments apunten a todas partes menos al césped, con el consiguiente derecho de agua.
- Que el portaviones estadounidense Gerald R. Ford abandone hoy Palma, con el cierre de compuertas a la una y la partida fijada a las a las cuatro de la tarde. Desde el pasado viernes han bajado a tierra 3.000 soldados.
- El aspecto descuidado de las calles del barrio de Son Espanyolet y de las que rodean la zona de el Poble Español, por la acumulación de malas hierbas.
- El anuncio de ampliación de la zona militar restringida de Cap Pinar.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Consell inicia el proceso de expropiación de la finca del castillo de Alaró
- Palma tramita dos promociones que sumarán más de 3.500 viviendas en Son Güells y Son Puigdorfila Nou
- La Policía Local ya ha identificado al conductor huido del accidente mortal en Palma
- El USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, ya está en Palma
- El PP de Baleares quiere que Europa apoye tarifas para residentes ante la presión turística
- Nuevas ayudas de hasta 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares
- El TSJB confirma la condena de tres años de cárcel por cargar cien mil euros en gastos personales a una funeraria de Mallorca
- Buscan al conductor que se se dio a la fuga tras un accidente mortal cerca de Son Banya, en Palma