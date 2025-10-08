Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 8 de octubre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que un avión D4 del Ala 49 de Palma participe en maniobras de vigilancia nacional en el mar Cantábrico coordinadas por la Armada y el Ejército del Aire.
  • Que los aspersores de la rotonda entre Camí del Reis y la carretera de Establiments apunten a todas partes menos al césped, con el consiguiente derecho de agua.
  • Que el portaviones estadounidense Gerald R. Ford abandone hoy Palma, con el cierre de compuertas a la una y la partida fijada a las a las cuatro de la tarde. Desde el pasado viernes han bajado a tierra 3.000 soldados.
  • El aspecto descuidado de las calles del barrio de Son Espanyolet y de las que rodean la zona de el Poble Español, por la acumulación de malas hierbas.
  • El anuncio de ampliación de la zona militar restringida de Cap Pinar.

