Llama la atención, 7 de octubre de 2025
Palma
- Las colas que se forman los fines de semana en los hornos de Palma que todavía elaboran su propio pan, como en este local de la calle Antoni Marqués.
- Lo retrasadas que van las obras de urbanización de la calle General Ricardo Ortega de Palma, centradas hasta ahora en las nuevas canalizaciones y limitadas a un extremo de la calle.
- Que, tras cerrar sus puertas y suspender sus espectáculos el 1 de abril, Son Amar haya decidido ahora retomar su actividad alquilando sus espacios para actos sociales y corporativos.
- Que el Santuari del Puig de Maria, en pleno proceso de restauración, busque posaderos para abrir su hospedería.
- Las críticas del PSOE por la tramitación exprés del nuevocentro universitario del CEU San Pablo en Mallorca.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una historia de amor por la isla: Cómo un club alemán dona alimentos cada mes a miles de familias en Mallorca
- La batalla del Muelle de las Golondrinas de Palma
- Hallan una secuencia única de construcciones talayóticas en Ses talaies de Can Jordi en Santanyí
- El nuevo cerramiento de un bar que indigna a los vecinos de Santa Catalina: “Esto va a más”
- La Policía Local ya ha identificado al conductor huido del accidente mortal en Palma
- Palma tramita dos promociones que sumarán más de 3.500 viviendas en Son Güells y Son Puigdorfila Nou
- El USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, ya está en Palma
- Tres municipios turísticos del Llevant, los más pobres de Mallorca: vivir en primera línea, con sueldos de segunda