Llama la atención, 7 de octubre de 2025

Llama la atención

Llama la atención

Redacción Digital

Palma
  • Las colas que se forman los fines de semana en los hornos de Palma que todavía elaboran su propio pan, como en este local de la calle Antoni Marqués.
  • Lo retrasadas que van las obras de urbanización de la calle General Ricardo Ortega de Palma, centradas hasta ahora en las nuevas canalizaciones y limitadas a un extremo de la calle.
  • Que, tras cerrar sus puertas y suspender sus espectáculos el 1 de abril, Son Amar haya decidido ahora retomar su actividad alquilando sus espacios para actos sociales y corporativos.
  • Que el Santuari del Puig de Maria, en pleno proceso de restauración, busque posaderos para abrir su hospedería.
  • Las críticas del PSOE por la tramitación exprés del nuevocentro universitario del CEU San Pablo en Mallorca.

