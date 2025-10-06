Llama la atención, 6 de octubre de 2025
Palma
- El nuevo y curioso cerramiento con cortinas de un bar en Santa Catalina que la Associació Barri Cívic ha denunciado en redes sociales.
- Que Som Mallorca, un partido de nueva creación, ya apruebe en su primer congreso ir en coalición con otra formación política.
- Que la periodista Ana Rosa Quintana haya pasado por Mallorca recientemente y se haya parado a comer en sa Roqueta del Portitxol.
- Que este lunes ya comience la campaña de vacunación infantil contra la gripe con vacuna intranasal en 353 centros educativos de Balears.
- Que también este lunes comiencen los cierres del túnel de Sóller debido a tareas de mantenimiento y mejora de los sistemas de seguridad.
