Llama la atención, 6 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • El nuevo y curioso cerramiento con cortinas de un bar en Santa Catalina que la Associació Barri Cívic ha denunciado en redes sociales.
  • Que Som Mallorca, un partido de nueva creación, ya apruebe en su primer congreso ir en coalición con otra formación política.
  • Que la periodista Ana Rosa Quintana haya pasado por Mallorca recientemente y se haya parado a comer en sa Roqueta del Portitxol.
  • Que este lunes ya comience la campaña de vacunación infantil contra la gripe con vacuna intranasal en 353 centros educativos de Balears.
  • Que también este lunes comiencen los cierres del túnel de Sóller debido a tareas de mantenimiento y mejora de los sistemas de seguridad.

