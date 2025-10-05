Llama la atención, 5 de octubre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

5 de octubre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que los aeropuertos de Balears se hayan visto escasamente afectados por el cierre del aeródromo de Múnich ante el avistamiento de drones.
  • Que el tenista Rafa Nadal recordara a Nelson Mandela durante la ceremonia para ser investido doctor ‘honoris causa’ por la Universidad de Salamanca.
  • Que recién haya abierto sus puertas en el antiguo edificio de Eléctrica Española en Avenidas la franquicia de muebles catalana Kave Home.

