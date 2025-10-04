Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 4 de octubre de 2025

Redacción Digital

  • Que muchas motos aparquen todos los días en la acera en una de las esquinas de la calle Jaume Vidal Alcover de Palma estorbando el paso a los peatones que desean cruzar.
  • La gran cola de taxis que había ayer por la mañana en el dique del Oeste para recoger a los marines del portaviones fondeado en Palma.
  • Que el proyecto de investigación del pecio de ses Fontanelles esté nominado al Premio Nacional de Arqueología de la Fundación Palarq.
  • Las imágenes de pasillos vacíos en los hospitales de Balears ayer por el éxito de la huelga de médicos.
  • Que los socorristas mantengan la huelga indefinida y preparan un octubre lleno de manifestaciones.

