Llama la atención, 4 de octubre de 2025
- Que muchas motos aparquen todos los días en la acera en una de las esquinas de la calle Jaume Vidal Alcover de Palma estorbando el paso a los peatones que desean cruzar.
- La gran cola de taxis que había ayer por la mañana en el dique del Oeste para recoger a los marines del portaviones fondeado en Palma.
- Que el proyecto de investigación del pecio de ses Fontanelles esté nominado al Premio Nacional de Arqueología de la Fundación Palarq.
- Las imágenes de pasillos vacíos en los hospitales de Balears ayer por el éxito de la huelga de médicos.
- Que los socorristas mantengan la huelga indefinida y preparan un octubre lleno de manifestaciones.
