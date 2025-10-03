Llama la atención, 3 de octubre de 2025
- Que Emaya esté eliminando los grafitis de fachadas tan emblemáticas como las de Can Pujol; la iglesia de la Verge del Carme; la iglesia de Santa Catalina Thomàs; la iglesia de la Inmaculada Concepción o la del Auditòrium de Palma.
- Que Cort convoque para el próximo 17 de noviembre el examen para obtener el carnet de taxista.
- Que las carreteras secundarias de Mallorca estén empezando a ir llenas de pelotones de ciclistas.
- La gran cantidad de estudios sobre prostitución en Palma que se han presentado en los últimos meses.
- Que a pesar de las prohibiciones y las quejas se sigan recibiendo llamadas comerciales a un ritmo insoportable.
