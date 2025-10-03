Llama la atención, 3 de octubre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

3 de octubre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

  • Que Emaya esté eliminando los grafitis de fachadas tan emblemáticas como las de Can Pujol; la iglesia de la Verge del Carme; la iglesia de Santa Catalina Thomàs; la iglesia de la Inmaculada Concepción o la del Auditòrium de Palma.
  • Que Cort convoque para el próximo 17 de noviembre el examen para obtener el carnet de taxista.
  • Que las carreteras secundarias de Mallorca estén empezando a ir llenas de pelotones de ciclistas.
  • La gran cantidad de estudios sobre prostitución en Palma que se han presentado en los últimos meses.
  • Que a pesar de las prohibiciones y las quejas se sigan recibiendo llamadas comerciales a un ritmo insoportable.

