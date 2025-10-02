Llama la atención, 2 de octubre de 2025
Palma
- Que el exministro de Interior Jaime Mayor Oreja estuviera ayer con un grupo de unas veinte personas comiendo en el restaurante Kamaleónico de Palma.
- Que el Parlament balear censurara ayer al presidente de Aena por su rechazo a la cogestión aeroportuaria.
- Que seis de cada diez abortos en Balears se hayan practicado en la sanidad pública.
- Que Ferran Adrià vaya a formar a hosteleros de Mallorca el próximo mes de noviembre.
- Que haya aumentado un 84% el número de migrantes llegados en patera a las costas de las islas en lo que va de 2025.
- Que Valldemossa ya no sea el segundo municipio más rico de España.
- Que la tienda Maricastaña de Palma, que cierra esta semana, lo ponga todo a la venta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- “Devolver algo a los mallorquines”: así quiere un alemán combatir la escasez de vivienda en Mallorca
- Un trabajador muere en Santa Margalida al caerle encima una decena de planchas de hormigón de gran tonelaje
- Shannon de Jesús: 'Hay mucha frustración entre los docentes por la falta de recursos para atender a los niños que necesitan apoyos extra
- Los Bombers rescatan a un conductor atrapado en una carretera inundada en Felanitx
- La administradora del alquiler ilegal Dog Admiral en Palma se jacta de que es 'distinto alquilar habitaciones en mi casa que un piso turístico
- Las fuertes lluvias provocan inundaciones en calles de Selva y otras localidades de la Part Forana
- El cura del oratorio de Porreres se enfrentó al sacerdote de la parroquia
- Todo lo que debes saber sobre la primera edición del Mallorca Burger Fest 2025