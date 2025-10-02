Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 2 de octubre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que el exministro de Interior Jaime Mayor Oreja estuviera ayer con un grupo de unas veinte personas comiendo en el restaurante Kamaleónico de Palma.
  • Que el Parlament balear censurara ayer al presidente de Aena por su rechazo a la cogestión aeroportuaria.
  • Que seis de cada diez abortos en Balears se hayan practicado en la sanidad pública.
  • Que Ferran Adrià vaya a formar a hosteleros de Mallorca el próximo mes de noviembre.
  • Que haya aumentado un 84% el número de migrantes llegados en patera a las costas de las islas en lo que va de 2025.
  • Que Valldemossa ya no sea el segundo municipio más rico de España.
  • Que la tienda Maricastaña de Palma, que cierra esta semana, lo ponga todo a la venta.

