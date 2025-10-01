Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 1 de octubre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que, a pesar de las prohibiciones, muchos ciudadanos de Palma sigan dando de comer a las palomas, como en la calle Bartomeu Rosselló-Pòrcel (en la foto) del barrio de Son Espanyolet.
  • Que las paradas de autobús de Palma estuvieran a reventar ayer, día de lluvia.
  • Que la conocida banda Carolina Durante se dejara ver en las gradas de Son Moix con camisetas del equipo bermellón durante el partido de liga entre el Mallorca y el Alavés.
  • Que los últimos cinco kioscos de prensa de Palma cerraran ayer sus puertas por falta de rentabilidad.
  • Que la asociación Gira-Sol tenga que cerrar el bar del Palma Arena por el retraso de Deportes con la licitación.

