Llama la atención, 1 de octubre de 2025
Palma
- Que, a pesar de las prohibiciones, muchos ciudadanos de Palma sigan dando de comer a las palomas, como en la calle Bartomeu Rosselló-Pòrcel (en la foto) del barrio de Son Espanyolet.
- Que las paradas de autobús de Palma estuvieran a reventar ayer, día de lluvia.
- Que la conocida banda Carolina Durante se dejara ver en las gradas de Son Moix con camisetas del equipo bermellón durante el partido de liga entre el Mallorca y el Alavés.
- Que los últimos cinco kioscos de prensa de Palma cerraran ayer sus puertas por falta de rentabilidad.
- Que la asociación Gira-Sol tenga que cerrar el bar del Palma Arena por el retraso de Deportes con la licitación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una acróbata mallorquina muere al caer de un trapecio en un circo en Alemania
- Las fuertes lluvias provocan inundaciones en calles de Selva y otras localidades de la Part Forana
- “Devolver algo a los mallorquines”: así quiere un alemán combatir la escasez de vivienda en Mallorca
- Lluvias torrenciales en el Mediterráneo antes de que el temporal alcance Baleares
- Emergencias activa el Índice de Gravedad 0 del Plan Meteobal en toda Baleares por lluvias y tormentas
- La escalinata ‘perdida’ de la calle del Agua de Palma se halla en Princeton junto a una galería de Can Aiamans
- La masiva asistencia en la primera Fira del Variat en Palma desborda a los restaurantes y genera críticas por no poder comer
- La administradora del alquiler ilegal Dog Admiral en Palma se jacta de que es 'distinto alquilar habitaciones en mi casa que un piso turístico