Llama la atención, 30 de septiembre de 2025
Palma
- El estado deplorable tras varios episodios de vandalismo que presenta el radar de velocidad que el Ayuntamiento de Palma instaló en la calle Pompeu Fabra.
- Que el pasado sábado por la noche los restaurantes de Pere Garau estuvieran a tope y con gente esperando mesa ante la enorme cola que había que hacer para conseguir tickets y pedir comida en las casetas de la Fira del Variat.
- Que el colectivo Cap de Fava amb Orelles haya elaborado un curioso mapa sobre los nombres mallorquines más comunes por municipios.
- La gran actividad de carga y descarga que hay en horario nocturno y antes de las 8 de la mañana en el barrio de la Llotja, denunciada repetidamente por los vecinos a Cort.
