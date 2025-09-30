Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 30 de septiembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • El estado deplorable tras varios episodios de vandalismo que presenta el radar de velocidad que el Ayuntamiento de Palma instaló en la calle Pompeu Fabra.
  • Que el pasado sábado por la noche los restaurantes de Pere Garau estuvieran a tope y con gente esperando mesa ante la enorme cola que había que hacer para conseguir tickets y pedir comida en las casetas de la Fira del Variat.
  • Que el colectivo Cap de Fava amb Orelles haya elaborado un curioso mapa sobre los nombres mallorquines más comunes por municipios.
  • La gran actividad de carga y descarga que hay en horario nocturno y antes de las 8 de la mañana en el barrio de la Llotja, denunciada repetidamente por los vecinos a Cort.

