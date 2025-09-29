Llama la atención, 29 de septiembre de 2025
Palma
- Que muchos mallorquines ya hayan empezado la temporada de recogida de setas y se hayan encontrado las primeras blaves en la zona de Llevant.
- La de comentarios que ha generado esta semana en las sacristías y conventos de la isla el escándalo -larvado durante años- entre religiosos del oratorio de Sant Felip Neri de Porreres.
- Que la masiva afluencia de visitantes desbordara ayer todas las previsiones de la primera feria del variat de Palma, generando malestar entre visitantes que no pudieron pegar ni un bocado pese a haber comprado los tiques.
- El conflicto que está generando la alianza entre la asociación de consumidores Consubal y el sector comercial para que se trabaje en el festivo del 26 de diciembre de 2026.
