Llama la atención, 28 de septiembre de 2025
Palma
- Que durante más de media hora varios ciudadanos tuvieran que asistir ayer a un anciano que se había caído en la plaza Fleming de Palma sin que llegara la ambulancia solicitada.
- Que los alcaldes de Sineu y Costitx acudieran ayer a la protesta vecinal para reivindicar la reapertura del antiguo camino público entre ambos pueblos.
- Lo pletórico que estaba el conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Marcial Rodríguez, en la fiesta de celebración de su boda, rodeado de amigos y allegados.
