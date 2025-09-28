Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 28 de septiembre de 2025

Llama la atención

  • Que durante más de media hora varios ciudadanos tuvieran que asistir ayer a un anciano que se había caído en la plaza Fleming de Palma sin que llegara la ambulancia solicitada.
  • Que los alcaldes de Sineu y Costitx acudieran ayer a la protesta vecinal para reivindicar la reapertura del antiguo camino público entre ambos pueblos.
  • Lo pletórico que estaba el conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Marcial Rodríguez, en la fiesta de celebración de su boda, rodeado de amigos y allegados.

