Opinión
Llama la atención, 27 de septiembre de 2025
- Que algunos bares de la plaza Drassanes en el barrio de la Llotja empleen, tal y como muestran las fotos de los vecinos, los norais en sus terrazas a modo de mesas o sillas accesorias.
- Que el mismo día en que Feijóo clama en Formentera por la expulsión de los migrantes que delinquen condenen a una exconsellera del PP del Consell a dos años y medio de cárcel por desfalco.
- Que el caso del pecio griego hallado en Cala Sant Vicenç en 2002 sea protagonista en la exposición Naufragios de CaixaFòrum, que ahora mismo puede verse en Lleida.
- Que Balears sea la comunidad más cara para comprar una vivienda de segunda mano, superando los 5.000 euros por metro cuadrado.
