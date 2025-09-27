Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 27 de septiembre de 2025

Llama la atención

  • Que algunos bares de la plaza Drassanes en el barrio de la Llotja empleen, tal y como muestran las fotos de los vecinos, los norais en sus terrazas a modo de mesas o sillas accesorias.
  • Que el mismo día en que Feijóo clama en Formentera por la expulsión de los migrantes que delinquen condenen a una exconsellera del PP del Consell a dos años y medio de cárcel por desfalco.
  • Que el caso del pecio griego hallado en Cala Sant Vicenç en 2002 sea protagonista en la exposición Naufragios de CaixaFòrum, que ahora mismo puede verse en Lleida.
  • Que Balears sea la comunidad más cara para comprar una vivienda de segunda mano, superando los 5.000 euros por metro cuadrado.

