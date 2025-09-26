Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 26 de septiembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención

Redacción Digital

  • El doblete que hizo ayer el fiscal Anticorrupción Juan Carrau en la Audiencia Provincial: después de terminar el macrojuicio de Lujo Casa, intervino en la vista de conformidad de la exconsellera del PP Pilar Bonet.
  • Que las ayudas anunciadas para el alquiler vayan a servir a pocas familias en muchas zonas de Balears habida cuenta de que son para pisos con una renta mensual de hasta 900 euros.
  • Que el bar restaurante de la Punta del Gas del puerto de Palma, ahora Ánima Beach, salga a concurso público por 18 años con un canon de ocupación de 80.000 euros anuales, a lo que se sumará una tasa del 4% sobre el volumen de negocio.
  • El mal servicio de atención al usuario del TIB, ya que es misión imposible contactar telefónicamente para ser atendido.

