Llama la atención, 24 de septiembre de 2025
Palma
- Que Armengol pidiera ayer en el Congreso guardar un minuto de silencio «por el genocidio» en Gaza entre las quejas del PP y la ausencia de Vox.
- Que al menos 44 personas hayan muerto tratando de llegar en patera a Baleares en lo que va de año.
- Que alguien se haya encontrado un conejo en la zona de la calle Balmes y haya puesto un cartel en busca del dueño.
- Que la tormenta arrastrara la madrugada del lunes un nido con un pájaro muerto hasta la zona del Palacio de Congresos.
- Que el stock de vivienda en venta en Palma haya alcanzado su mínimo histórico.
- Que el precio de una ración de variat en la primera edición de la feria que se celebra este fin de semana en la plaza Pere Garau sea de cinco euros.
