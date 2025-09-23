Llama la atención, 23 de septiembre de 2025
Palma
- Que mientras los sanitarios atendían a los heridos del aparatoso accidente de Génova este fin de semana aún sonara la música a todo volumen en el coche que se estrelló contra un pino.
- Que Balears sea la comunidad con menor diferencia de rentabilidad entre el alquiler de una vivienda por habitaciones o completa.
- El emotivo homenaje que se rindió este fin de semana a las personas mayores en Bunyola, un acto que lleva celebrándose en el municipio desde hace más de medio siglo.
- Que la cadena mallorquina Riu haya abierto su primer hotel en Canadá.
- La escasez de artistas locales en el programa oficial de la Nit de l’Art celebrada el sábado.
