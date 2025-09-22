Llama la atención, 22 de septiembre de 2025
Palma
- Lo mucho que trabajan los fotógrafos de las instituciones para llenar las cuentas de Instagram de los políticos y que aparezcan como protagonistas de todo.
- Que muchos ciudadanos extranjeros residentes se unieran el sábado a la concurrida protesta contra las galeras de caballos que se celebró en Palma.
- Que en su primera edición, la Bicicletada que ayer organizó el Ayuntamiento de Palma fuera un sucedáneo sin demasiada participación de la tradicional Diada Ciclista de Sant Sebastià, que sí es una acontecimiento ciudadano consolidado.
- Que la presidenta del Govern, Marga Prohens, anunciara durante su participación en el programa L'Aviador de IB3 Ràdio, que Palma podría contar el año que viene con una feria internacional de arte contemporáneo, coincidiendo con del 30 aniversario de la Nit de L'Art.
