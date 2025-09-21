Llama la atención, 21 de septiembre de 2025
Palma
- Que la asociación Memòria de Mallorca pida por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una legislación que garantice en los currículos educativos de historia de ESO y Bachillerato la presencia de la Guerra Civil y el franquismo, ante su progresiva desaparición Las nuevas generaciones tienen derecho a conocer el pasado, afirma.
- Que el Parque Nacional de Cabrera recomiende a los visitantes que llegan en embarcaciones de recreo a sus aguas que se abstengan de poner la música alta o elevar el tono de voz, en aras a preservar la tranquilidad del entorno natural.
Fernando Canós: “La oferta de BBVA es negativa para los accionistas de Banco Sabadell, nuestro proyecto en solitario genera más valor del que ofrecen”
