Llama la atención, 20 de septiembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención

Redacción Digital

  • Que la reina Letizia haya vuelto a elegir pendientes de la mallorquina Isabel Guarch, en este caso para una inauguración a la que acudió con el rey en su viaje de Estado a Egipto.
  • Que la Autoritat Portuària anulara ayer la presentación a la prensa del concurso del muelle de las Golondrinas un día después de hacerse públicas las quejas de las empresas de excursiones náuticas por la subida de las tarifas.
  • La emotiva despedida en Son Espases por jubilación de la doctora Maria Rosa Julià, facultativa responsable del área de Autoinmunidad del Servicio de Inmunología del hospital.
  • Que el expolítico Miquel Roca fuera ayer a visitar la exposición de Miró en el Solleric y se topara con la presentación a la prensa de las exposiciones para la Nit de l’Art.

