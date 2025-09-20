Llama la atención, 20 de septiembre de 2025
- Que la reina Letizia haya vuelto a elegir pendientes de la mallorquina Isabel Guarch, en este caso para una inauguración a la que acudió con el rey en su viaje de Estado a Egipto.
- Que la Autoritat Portuària anulara ayer la presentación a la prensa del concurso del muelle de las Golondrinas un día después de hacerse públicas las quejas de las empresas de excursiones náuticas por la subida de las tarifas.
- La emotiva despedida en Son Espases por jubilación de la doctora Maria Rosa Julià, facultativa responsable del área de Autoinmunidad del Servicio de Inmunología del hospital.
- Que el expolítico Miquel Roca fuera ayer a visitar la exposición de Miró en el Solleric y se topara con la presentación a la prensa de las exposiciones para la Nit de l’Art.
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- Un guardia civil mallorquín que perseguía etarras gana a Hacienda en los tribunales
- Cambio de tiempo brusco en Mallorca: lluvias intensas y desplome térmico este fin de semana
- Colas desde las seis de la mañana y entradas agotadas: los estudiantes de Mallorca se rinden ante la primera 'biofesta' del curso
- Vecinos de Pere Garau sobre la reforma del antiguo cine Metropolitan: “Muy bonita la comisaría, pero necesitamos un centro de salud 24 horas”
- Tragedia durante unas vacaciones en Baleares: un padre de familia quedó tetrapléjico tras un accidente buceando
- “En Mallorca ya no puedes ir a la playa tranquila”: la denuncia de una joven mallorquina hace estallar las redes sociales
- Idoia Ribas: 'Vox es una estafa piramidal, me he visto presionada para transferir ingentes cantidades de dinero público al partido
