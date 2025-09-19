Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 19 de septiembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que el mallorquín que ha entrado en la nueva edición del concurso OT, Carlos Reyes, sea el cantante del grupo de ball de bot Càrritx.
  • Que el Govern haya sancionado a la portavoz del PP en el Consell, Núria Riera, con una simple amonestación por participar en una tertulia política tras considerar que las otras ocho salidas de su puesto de funcionaria han prescrito.
  • Que Memòria de Mallorca tenga que reclamar de nuevo a Cort que declare Hija Ilustre de Palma a la militante socialista y feminista Pilar Sánchez, asesinada hace 90 años.
  • Que ya haya llegado el aviso para pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
  • Que este fin de semana vaya a producirse un cambio de tiempo brusco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents