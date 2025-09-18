Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 18 de septiembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que una conductora circulara por la autopista de Inca con dos neumáticos totalmente reventados.
  • Que en la zona de Capellans, en Platges de Muro, se haya eliminado la restricción ACIRE, por lo que ya se puede acceder en vehículo sin limitaciones ni multas.
  • La plaga de ratas que va a más en s’Arenal, según denuncian sus vecinos.
  • Que Lluís Pérez haya abierto un tercer local con su pastelería junto al Palacio de Congresos.
  • Que en la distribuidora Palma Distribucions, en la calle Dragonera, estén ofreciendo estos días libros muy interesantes a un precio tirado antes de cerrar.
  • Que los nacimientos hayan caído un -5,03% hasta julio en Balears.

