Llama la atención, 18 de septiembre de 2025
- Que una conductora circulara por la autopista de Inca con dos neumáticos totalmente reventados.
- Que en la zona de Capellans, en Platges de Muro, se haya eliminado la restricción ACIRE, por lo que ya se puede acceder en vehículo sin limitaciones ni multas.
- La plaga de ratas que va a más en s’Arenal, según denuncian sus vecinos.
- Que Lluís Pérez haya abierto un tercer local con su pastelería junto al Palacio de Congresos.
- Que en la distribuidora Palma Distribucions, en la calle Dragonera, estén ofreciendo estos días libros muy interesantes a un precio tirado antes de cerrar.
- Que los nacimientos hayan caído un -5,03% hasta julio en Balears.
