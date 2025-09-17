Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 17 de septiembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que la Policía Local de Palma publicara ayer en su cuenta de la red social X la imagen de tres hermanos y una sobrina que son todos agentes del cuerpo.
  • Que el PSOE de Palma haya pedido al gobierno municipal que inicie los trámites para el hermanamiento con Gaza.
  • Que los trabajadores del polígono Son Rossinyol se encuentren sin zonas de aparcamiento tras la ampliación del cierre del parking de tierra.
  • Que Robert Redford visitara Mallorca en dos ocasiones, la primera en 1957, cuando todavía no había debutado en el cine. Y la segunda en los años sesenta con su familia.
  • Que el Consell tuviera que buscar ayer un auditorio más grande al l Teatre Xesc Forteza para la charla de Virginia Torrecilla en el ciclo sobre salud mental juvenil.

