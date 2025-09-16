Llama la atención, 16 de septiembre de 2025
Palma
- Que el espectacular yate PI, de 77 metros de eslora y propiedad del que fuera CEO y después presidente de Starbucks, el estadounidense Howard Schultz, haya atracado en los pantalanes del Club de Mar.
- Que en la gala de la Diada de Mallorca, en el reconocimiento a Jeroni Albertí, aparecieran imágenes del fundador de UM con Félix Pons y Jordi Pujol, pero no con Gabriel Cañellas.
- Que Govern y Ayuntamiento de Palma presentaran ayer la tarjeta única para todo el transporte público de Mallorca.
- La campaña del IES Sureda i Blanes de Son Gotleu en favor del uso del catalán en la escuela protagonizada por alumnos de origen extranjero.
- Que la Policía interviniera en un botellón en Na Burguesa e interpusiera 18 denuncias.
