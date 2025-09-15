Llama la atención, 15 de septiembre de 2025
Palma
- Que Santiago Abascal se fotografiara junto a una ensaimada, además de con Gabriel Le Senne y Manuela Cañadas, en el expositor con sello balear en la convención anual de Vox celebrada este fin de semana en Madrid.
- Que Arrasate fuera ayer tan claro con la situación del jugador Dani Rodríguez.
- La felicidad del joven tenista mallorquín Izan Almazán, que estuvo en Málaga haciendo de sparring del equipo español de la Copa Davis, en el que Jaume Munar ha sido el número uno.
- Que un turista haya manchado con una pintada una cueva natural de Portals y presuma de ello en las redes sociales.
- Que un conductor se estrellara ayer contra dos postes y obligara a cortar el camino de Son Rapinya.
