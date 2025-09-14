Llama la atención, 14 de septiembre de 2025
Palma
- Que más de 800 personas se examinaran ayer en Palma en las oposiciones al cuerpo administrativo de la Seguridad Social con un número de plazas insuficiente según los sindicatos.
- Que Vox proponga regresar a la polémica denominación Palma de Mallorca, un topónimo que en numerosas ocasiones ha sido rechazado por los historiadores.
- Que para encontrar rótulos en catalán en Palma haya que huir del centro y acercarse a los polígonos industriales, donde abundan los negocios locales.
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- El jubilado mallorquín que se marchó a vivir a Tailandia pide ayuda para regresar a Mallorca
- Jaime Anglada recibe el alta en el hospital de Son Espases
- Los padres del CEIP de Son Sardina seguirán sin llevar a sus hijos indefinidamente y exigen la presencia de Prohens y Vera: 'No han garantizado la seguridad de los menores
- Los payeses de sa Pobla abandonan más de 500 cuartones de tierra para la patata de invierno
- Fulgencio Coll aconseja al Ayuntamiento de Palma 'menos gastos en macrofiestas' y mejorar la política de vivienda
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- La reacción de un turista al descubrir cómo visten los mallorquines: 'Es diferente