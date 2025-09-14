Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 14 de septiembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que más de 800 personas se examinaran ayer en Palma en las oposiciones al cuerpo administrativo de la Seguridad Social con un número de plazas insuficiente según los sindicatos.
  • Que Vox proponga regresar a la polémica denominación Palma de Mallorca, un topónimo que en numerosas ocasiones ha sido rechazado por los historiadores.
  • Que para encontrar rótulos en catalán en Palma haya que huir del centro y acercarse a los polígonos industriales, donde abundan los negocios locales.

