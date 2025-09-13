Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 13 de septiembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Mallorca

Palma
  • Que los alumnos de 3, 4 y 5 años del CEIP Costa i Llobera de Pòrtol no hayan podido inaugurar este nuevo curso el comedor, en obras desde agosto del año pasado, y que por este motivo tengan que comer por turnos en el único barracón habilitado para tal fin.
Comedor del CEIP Costa i Llobera de Pòrtol, en obras desde agosto del año pasado.

Comedor del CEIP Costa i Llobera de Pòrtol, en obras desde agosto del año pasado. / .

  • Que haya aparecido la pintada Free Palestina en el puente de la Vía de Cintura que está justo antes de la salida hacia la autopista de Inca.
  • El cuadro abstracto que conforman las rayas de una tapa de alcantarilla con las del pavimento del carril bici de Génova.
Curiosa tapa de alcantarilla del carril bici de Génova.

Curiosa tapa de alcantarilla del carril bici de Génova. / .

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents