Llama la atención, 13 de septiembre de 2025
Palma
- Que los alumnos de 3, 4 y 5 años del CEIP Costa i Llobera de Pòrtol no hayan podido inaugurar este nuevo curso el comedor, en obras desde agosto del año pasado, y que por este motivo tengan que comer por turnos en el único barracón habilitado para tal fin.
- Que haya aparecido la pintada Free Palestina en el puente de la Vía de Cintura que está justo antes de la salida hacia la autopista de Inca.
- El cuadro abstracto que conforman las rayas de una tapa de alcantarilla con las del pavimento del carril bici de Génova.
- Que empiecen a proliferar anuncios inmobiliarios de terrenos rústicos para inversores, como es el caso de uno en Son Sardina por 24,5 millones de euros, a raíz de la nueva ley del Govern para la obtención de suelo.
