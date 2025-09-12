Llama la atención, viernes 12 de septiembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redacción Digital

  • Que se haya puesto en marcha en Mallorca la iniciativa Balcons per la Pau, que invita a confeccionar en distintos talleres banderas de Palestina para colgarlas después en los balcones de casa.
  • Que los vecinos de la asociación Llotja Born estén defraudados con el trato que les dio el alcalde en la reunión del jueves pasado por el tema del ruido y la fiesta en el centro de Palma.
  • Que este año el inicio de curso para los alumnos y profesionales del colegio de educación especial Pinyol Vermell, de la Fundación Aspace, haya sido muy emocionante ante el inminente 50 aniversario del centro.
  • El mal estado del asfalto en algunas calles del polígono de Marratxí, donde también hay aceras y alcantarillas rotas que suponen un peligro.

