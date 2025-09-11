Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 11 de septiembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención

Redacción Digital

Palma
  • Que operarios estuvieran limpiando ayer a toda prisa la gran cantidad de basura y porquería acumulada en el torrente de na Bàrbara que bajó arrastrada por la tormenta hasta el Portitxol, dejando una imagen lamentable del pequeño puerto.
  • Que con la vuelta al cole regresen también para las madres y los padres las rutinas deportivas.
  • La estampa de árboles caídos que se encontraron ayer los ciudadanos que fueran a pasear por los caminos del bosque de Bellver.
  • Lo descolocados pero también contentos que se han quedado los hoteleros ante el anuncio de Air Canada del vuelo Montreal-Palma.
  • La cada vez mayor ausencia de rótulos en catalán en las calles de Palma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents