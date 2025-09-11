Llama la atención, 11 de septiembre de 2025
Palma
- Que operarios estuvieran limpiando ayer a toda prisa la gran cantidad de basura y porquería acumulada en el torrente de na Bàrbara que bajó arrastrada por la tormenta hasta el Portitxol, dejando una imagen lamentable del pequeño puerto.
- Que con la vuelta al cole regresen también para las madres y los padres las rutinas deportivas.
- La estampa de árboles caídos que se encontraron ayer los ciudadanos que fueran a pasear por los caminos del bosque de Bellver.
- Lo descolocados pero también contentos que se han quedado los hoteleros ante el anuncio de Air Canada del vuelo Montreal-Palma.
- La cada vez mayor ausencia de rótulos en catalán en las calles de Palma.
