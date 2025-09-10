Llama la atención, 10 de septiembre de 2025
Palma
- El remojón que se pillaron muchos mallorquines a los que ayer pillaron por sorpresa las primeras lluvias del fin del verano.
- Que todas las puertas del Parc de ses Estacions de Palma estuvieran cerradas ayer por la alerta de fuertes lluvias, salvo una, lo que permitió que muchos vecinos pasearan tranquilamente por su interior.
- Las enormes retenciones de tráfico que se registraron en las autovías de Mallorca y en el centro de Palma.
- La imprudencia del motorista que fue cazado por la Policía Local de Palma a 124 kilómetros por hora en el Camí de Can Pastilla, limitado a 50 por hora.
- Que dos peatones hayan muerto atropellados por conductores ebrios o drogados en el mismo punto de Eivissa.
