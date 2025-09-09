Llama la atención, 9 de septiembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

9 de septiembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que en el recientemente reabierto parque de la Misericòrdia, en Palma, predomine el cemento sobre los jardines.
  • Y que por fin vuelva a estar abierto en esos jardines el acceso al gran ficus cerrado desde 2021 por la caída de una rama.
  • La cantidad de personas que han recibido un mensaje de un supuesto hijo que comunica que ha tenido que cambiar el teléfono. No hagan caso. Es una estafa y lo siguiente que hace es pedirle dinero.
  • La proliferación de conductores que dan positivo en drogas. Uno de los últimos, en la madrugada del domingo en Palma, había tomado cocaína, anfetaminas y metaanfetaminas.
  • Que el autor del atropello mortal de Eivissa hubiera consumido gas de la risa.

