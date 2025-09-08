Llama la atención, 8 de septiembre de 2025
Palma
- Que el concierto de música electrónica en el Parc de la Mar reuniera la noche del sábado a 32.000 personas, según los datos de la Policía Local de Palma.
- La cantidad de artistas que han elegido Binissalem como su lugar para vivir y trabajar.
- Que el tráfico en los aeropuertos de Balears haya aumentado de enero a agosto un 14,2% con respecto al mismo periodo del año 2019, el previo a la pandemia.
- Las quejas de los aficionados del Porreres dirigidas a IB3 por no retransmitir en Youtube, aunque jugara fuera, su partido contra el Barcelona B, tras ofrecer los encuentros del Baleares, Andratx y Poblense el sábado.
- Que el rey Felipe VI visitara este fin de semana al cantante Jaime Anglada en el hospital de Son Espases.
