Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 7 de septiembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que una calesa turística despistada entrara en la zona peatonal del Passeig del Born para sorpresas de los viandantes.
  • Que no haya manera de que el fétido olor a aguas residuales desaparezca de la esquina entre el Camí de s’Escollera y la Avinguda Adolfo Suárez de Palma.
  • El sábado de atascos que se vivió en la Vía de Cintura de Palma por el corte del tráfico delante de la Catedral a consecuencia del concierto de música electrónica programado en las nuevas fiestas de la Mare de Déu de la Salut.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents