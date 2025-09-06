Llama la atención, 6 de septiembre de 2025
Palma
- Que ya se anuncien cenas de Nochevieja en restaurantes del centro de Palma.
- Que esta semana ya hubiera cola en la Administración de Lotería del centro comercial Carrefour de la calle General Riera.
- Que los renovados jardines de la Misericòrdia de Palma reabran este sábado en un acto a las 19.30 horas después de seis meses de obras.
- Que ya se estén instalando las luces de Navidad en la plaza Santa Eulàlia.
- Que la biblioteca Encarnació Viñas del barrio de Pere Garau ya esté abierta tras una remodelación.
- Que la actriz Leticia Dolera comparta en redes la lectura del libro Una llum submergida, del mallorquín Marc Cerdó.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Mallorca estrena el primer edificio de pisos de precio limitado: así son, cuándo visitarlos y cómo apuntarse a la lista de espera
- Ibiza arrasa: en siete meses ha eliminado más del 80 % de la oferta turística ilegal
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Inca organiza una actividad para contemplar la 'Luna de Sangre' desde el Puig de Santa Magdalena
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- Detienen en Palma a un abuelo de 65 años por violar a su nieta de 15
- El aeropuerto de Palma pierde las conexiones de Ryanair con Tenerife, Vigo, Jerez, Santiago y Valladolid
- Consulta aquí los cortes de tráfico y desvíos de la EMT por el gran concierto de la Patrona en Palma