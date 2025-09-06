Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 6 de septiembre de 2025

  • Que ya se anuncien cenas de Nochevieja en restaurantes del centro de Palma.
  • Que esta semana ya hubiera cola en la Administración de Lotería del centro comercial Carrefour de la calle General Riera.
  • Que los renovados jardines de la Misericòrdia de Palma reabran este sábado en un acto a las 19.30 horas después de seis meses de obras.
  • Que ya se estén instalando las luces de Navidad en la plaza Santa Eulàlia.
  • Que la biblioteca Encarnació Viñas del barrio de Pere Garau ya esté abierta tras una remodelación.
  • Que la actriz Leticia Dolera comparta en redes la lectura del libro Una llum submergida, del mallorquín Marc Cerdó.

