Llama la atención, 4 de septiembre de 2025

4 de septiembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Los líos de tráfico que se montan en la calle Francisco Rover de Palma por los coches aparcados en la esquina, fuera de la zona habilitada, y que impiden el paso de los camiones de basura.
  • Que los vecinos de s’Arenal vuelvan a estallar por la ineficaz recogida de basuras y publiquen un álbum de fotografías con las calles llenas de porquería y contenedores llenos a rebosar: «La crisis de la basura se vuelve crónica».
  • Que un bus haya chocado dando marcha atrás con el balcón de una vecina de la calle Passatemps de Son Sardina porque diariamente y a todas horas hay coches mal aparcados que dificultan el tráfico.
  • Que solo en Balears el precio del metro cuadrado por una vivienda de segunda mano supere los 5.000 euros.

