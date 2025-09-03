Llama la atención, 3 de septiembre de 2025
Palma
- Que la afluencia de visitantes a los mercados municipales de Palma haya llevado a instalar tornos para pagar por utilizar los retretes.
- Que Sóller, un municipio que tradicionalmente tenía abundancia de agua, prepare cortes en el suministro por la sequía.
- Que el exjefe de ETA, Mikel Antza, haya pedido suspender su declaración en el juzgado por el asesinato de Gregorio Ordóñez porque está de vacaciones en Mallorca.
- La sorpresa que se debieron llevar los vecinos de Cala en Porter, en Menorca, al encontrar un proyectil de artillería junto al contenedor de basura.
- Que Televisión Española emitiera de forma simultánea en sus dos canales la entrevista a Pedro Sánchez, algo que parece más propio de una república bananera.
