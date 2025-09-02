Llama la atención, 2 de septiembre de 2025
Palma
- Que el hotel Cap Rocat, en la costa de Llucmajor, disponga de un paseo enmoquetado sobre las rocas para que sus clientes puedan acceder al mar.
- Que algunos vendedores ambulantes que ofrecen mojitos en la playa de Alcúdia tengan terminales para poder cobrar con tarjeta, un fenómeno que ya había sido visto entre los manteros de s’Arenal.
- Que unos gamberros no hayan tenido nada mejor que hacer este fin de semana que destrozar la decoración del parque donde se van a celebrar las fiestas de sa Cabaneta.
- Que el cadáver de Matilde Muñoz, la vecina de Palma asesinada en Indonesia, permaneciera durante un mes y medio en un cuarto de su mismo hotel, y que la Policía no lo encontrara cuando acudió al establecimiento a registrar la habitación que ocupaba la entonces desaparecida.
