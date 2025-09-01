Llama la atención, 1 de septiembre de 2025
- Que pescadores y bañistas avistaran ayer dos medusas ‘huevo frito’ en aguas de Cala Llamp.
- Que los decibelios de la música del festival Elrow celebrado en Son Fusteret se hayan escuchado hasta en el barrio de La Vileta.
- Que un estibador del puerto de Palma haya movilizado una recogida solidaria de medicamentos en Mallorca, un material que ayer zarpó hacia Gaza desde Barcelona en la flotilla solidaria.
- Que muchos mallorquines madrugaran el domingo para pescar raors en el primer día del levantamiento de la veda.
- Que el jugador del Mallorca Dani Rodríguez mostrara en redes sociales su malestar tras quedarse sin jugar en el Bernabéu.
