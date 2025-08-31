Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 31 de agosto de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que el Hércules Club de Fútbol de Alicante haya logrado convencer a la Federación de Fútbol que le cambie de fecha el segundo partido de la temporada contra el Ibiza ante los elevados precios de billetes y hoteles de la isla pitiusa.
  • Que Ryanair haya subido el plus a sus empleados (de 1,50 a 2,50 euros por bulto) por detectar en la puerta de embarque el equipaje que excede las medidas permitidas en su reglamento.
  • Que casi el 30% de las búsquedas de anuncios de viviendas en alquiler en Balears provengan de extranjeros.

