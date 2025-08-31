Llama la atención, 31 de agosto de 2025
Palma
- Que el Hércules Club de Fútbol de Alicante haya logrado convencer a la Federación de Fútbol que le cambie de fecha el segundo partido de la temporada contra el Ibiza ante los elevados precios de billetes y hoteles de la isla pitiusa.
- Que Ryanair haya subido el plus a sus empleados (de 1,50 a 2,50 euros por bulto) por detectar en la puerta de embarque el equipaje que excede las medidas permitidas en su reglamento.
- Que casi el 30% de las búsquedas de anuncios de viviendas en alquiler en Balears provengan de extranjeros.
- Roberto Leal, tras entregar el bote de 'Pasapalabra': 'Ahora tengo que empezar de cero con otro concursante
- Un fallo eléctrico de dos horas en el aeropuerto de Palma obliga a realizar los embarques con los autobuses jardinera
- Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
- La I Fira del Variat Mallorquí llega a Palma: consulta aquí su programa
- Las tormentas descargan en el norte de Mallorca dejando inundaciones en Alcúdia y varias cancelaciones en Son Sant Joan
- Mallorca se dedica al ‘piraturismo’
- Querer no es poder, los jóvenes no logran emanciparse en Palma: 'Los propietarios se han tomado la vivienda como un trabajo
- Aparece un tiburón muerto en la playa de Can Pere Antoni de Palma