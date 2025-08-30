Llama la atención, sábado 30 de agosto de 2025
- Que a muchos barrios de la periferia de Palma no esté llegando la limpieza de grafitis con la misma intensidad con la que se está ejecutando en el centro de la ciudad.
- Que las obras de la biblioteca Encarnació Viñas de Pere Garau estén a punto de terminar pero todavía no se haya anunciado la fecha para su reapertura.
- El pasillo de aplausos y abrazos que le han dedicado al doctor Albert Vallès, jefe del Servicio de Hematología del Hospital de Manacor, los que han sido sus compañeros sanitarios durante estos últimos 17 años.
- Que el recién fallecido Manuel de la Calva del Dúo Dinámico fuera durante unos años en la década de los sesenta un vecino más de s’Arenal.
- Que durante este verano hayan pasado mil coches diarios más por el túnel de Sóller.
