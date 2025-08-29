Llama la atención, 29 de agosto de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

29 de agosto de 2025

Llama la atención

Redacción Digital

  • Que como muchas mañanas coches y camiones mal aparcados en la calle Passatemps de Son Sardina impidan a los vecinos salir con sus coches de sus aparcamientos.
  • Que el primer mando militar abiertamente gay de España, José María Sánchez Silva, pidiera que sus cenizas descansaran en Cap Enderrocat en Mallorca.
  • Que la Xarxa d’Escoles en Català aprovechara el ‘Sopar a la llesca’ en la plaza de la Llotja para presentar la iniciativa Fer Pinya, para la que han creado un código QR con el manifiesto y un calendario de actividades.
  • Que el pasado miércoles se cayera el sistema informático en Son Llàtzer y cancelaran en el último minuto muchas citas a pacientes que llevaban meses esperando una consulta médica.

