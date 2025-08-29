Llama la atención, 29 de agosto de 2025
- Que como muchas mañanas coches y camiones mal aparcados en la calle Passatemps de Son Sardina impidan a los vecinos salir con sus coches de sus aparcamientos.
- Que el primer mando militar abiertamente gay de España, José María Sánchez Silva, pidiera que sus cenizas descansaran en Cap Enderrocat en Mallorca.
- Que la Xarxa d’Escoles en Català aprovechara el ‘Sopar a la llesca’ en la plaza de la Llotja para presentar la iniciativa Fer Pinya, para la que han creado un código QR con el manifiesto y un calendario de actividades.
- Que el pasado miércoles se cayera el sistema informático en Son Llàtzer y cancelaran en el último minuto muchas citas a pacientes que llevaban meses esperando una consulta médica.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- «Es imprescindible que nuestra familia permanezca unida», la segunda generación de Escarrer toma el mando
- Jaime Anglada pasa a planta tras más de dos semanas en la UCI de Son Espases
- Las fuertes lluvias en Mallorca dejan inundaciones en Alcúdia
- Xisco Quesada, el mallorquín de 28 años que habla sin filtros de su cáncer terminal: 'He aprendido a ver la vida de otra forma
- Esto es una puta mierda': polémica en Mallorca por el vídeo de un creador criticando la gastronomía de la isla
- Un paso subterráneo y una nueva estación: así se adaptará el Segundo Cinturón al trazado del tren Palma-Llucmajor
- La Federación de Vecinos de Palma critica el 'derroche' de Cort en el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut frente a los recortes en las fiestas de barrio