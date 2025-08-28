Llama la atención, 28 de agosto de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

28 de agosto de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • La estampida de bañistas ayer en la playa de Cala Mesquida cuando empezaron a caer las primeras gotas de agua.
  • Que el Consejo de Ministros haya incluido a Balears en la declaración de zona catastrófica por un incendio forestal que se inició el pasado 4 de agosto en Santa Eulària des Riu en Eivissa y que afectó a 0,1 hectáreas de pinar.
  • Que todavía haya bañistas que van a la playa de es Trenc con el perro.
  • Que vecinos y vecinas de Alcúdia hayan presentado un manifiesto y nuevas acciones frente al cable de alta tensión.
  • Que este domingo se vayan a celebrar concentraciones en cuatro puertos de Mallorca para apoyar la Global Summud Flotilla que se dirigirá a Gaza.

