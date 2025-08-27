Llama la atención, 27 de agosto de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • La cantidad de suciedad que ya se ha acumulado en el nuevo pavimento que se colocó en el Paseo Marítimo de Palma en su reciente reforma.
  • Que el Ayuntamiento de Palma presente hoy el programa de fiestas de la Mare de Déu de la Salut junto a la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma y no con la federación referente que aglutina a la mayoría de asociaciones de vecinos de los barrios.
  • El divertido mapa que ha elaborado el colectivo Cap de Fava amb Orelles y que circula por redes con los mejores ‘monumentos’ de Mallorca: el edificio de Gesa, el Megapark o Multicines Manacor.
  • Que el Ayuntamiento de Bunyola anuncie que va a cerrar la piscina municipal en una fecha tan temprana como el 5 de septiembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents