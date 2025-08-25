Llama la atención, 25 de agosto de 2025
Palma
- Que la actriz Eva Longoria visitara ayer la Rafa Nadal Academy de Manacor, donde jugó a tenis y fue recibida por Maribel Nadal, hermana del extenista.
- Que con las pocas zonas peatonales que hay en Palma, Cort permita un paso para coches policiales entre la calle Marquès de la Fontsanta y la nueva comisaría del Parc de ses Estacions.
- Que el anciano detenido por hurtos en Son Sant Joan pudiera escapar «apresuradamente» del lugar de los hechos con el botín escondido en el pequeño cajón de su andador ortopédico.
- Que en la calle Puerto Rico del barrio de Nou Llevant pase el verano un saco de escombros y una estufa vieja.
- Que en aguas de Balears haya quince migrantes desaparecidos buscados por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.
