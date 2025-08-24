Llama la atención, 24 de agosto de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que la presidenta del Govern, Marga Prohens, disfrutara la noche del viernes en Magaluf del concierto de Mikel Erentxun interpretando el repertorio de Duncan Dhu.
  • La invasión de vendedores ambulantes en la Platja de Palma hasta altas horas de la madrugada.
  • Que los vecinos de Gènova y na Burguesa pidan al Ayuntamiento de Palma que mantenga el operativo de limpieza en el barrio y que la reciente retirada de basura realizada por Emaya no sea solo una actuación puntual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents