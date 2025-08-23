Llama la atención, 23 de agosto de 2025
- Que los vecinos del Molinar, al igual que los de Pere Garau, alcen la voz por la ocupación de camiones, furgonetas y motos en las aceras del barrio.
- Que los códigos QR fraudulentos que piden datos bancarios en máquinas de la ORA no estén solo en el puerto de Palma sino que proliferen por toda la ciudad.
- Que el Consell haya izado la bandera de Ucrania en la Misericòrdia como muestra de solidaridad con el pueblo invadido por Rusia.
- La rapidez con la que actuaron la noche del jueves los bomberos para extinguir el incendio de s‘Albufera, con al menos seis focos.
- Que las obras de la plaza de Santo Domingo del Marítimo vayan con considerable retraso.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- Mavi García, ciclista: «No quiero dejar el ciclismo porque no ganaré en la vida lo que ahora ingreso»
- Un oasis de lujo y silencio: así es la calle de Mallorca situada entre las tres más caras de España para comprar una vivienda
- Se abre la veda al alquiler turístico en Mallorca: El 1 de septiembre se ponen a la venta 650 plazas
- El teléfono del Consell para denunciar la oferta turística ilegal en Mallorca aparece como una inmobiliaria de alquiler vacacional
- Una vecina de Palma de 82 años que podría perder su casa: “Estamos luchando desde hace cinco años, esta es nuestra casa, aquí hemos vivido toda la vida”
- La misteriosa desaparición en Indonesia de Matilde, la antigua azafata afincada en Mallorca que dedicaba su vida a viajar
- Un escenario inmersivo, food trucks y dos artistas internacionales: así será el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut en Palma