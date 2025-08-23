Llama la atención, 23 de agosto de 2025

  1. Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
  2. Mavi García, ciclista: «No quiero dejar el ciclismo porque no ganaré en la vida lo que ahora ingreso»
  3. Un oasis de lujo y silencio: así es la calle de Mallorca situada entre las tres más caras de España para comprar una vivienda
  4. Se abre la veda al alquiler turístico en Mallorca: El 1 de septiembre se ponen a la venta 650 plazas
  5. El teléfono del Consell para denunciar la oferta turística ilegal en Mallorca aparece como una inmobiliaria de alquiler vacacional
  6. Una vecina de Palma de 82 años que podría perder su casa: “Estamos luchando desde hace cinco años, esta es nuestra casa, aquí hemos vivido toda la vida”
  7. La misteriosa desaparición en Indonesia de Matilde, la antigua azafata afincada en Mallorca que dedicaba su vida a viajar
  8. Un escenario inmersivo, food trucks y dos artistas internacionales: así será el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut en Palma

Corxeres d’estiu (XVI)

El tiempo en Capdepera: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El tiempo en Palma: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El tiempo en Santa Eugènia: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El tiempo en Sencelles: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

